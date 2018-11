Dopo 38 furti uccide ladro moldavo: torna in ditta, applausi e "bravo"

Eccesso di legittima difesa: questo il reato per cui è indagato Fredy Pacini, il titolare di una rivendita di gomme di Monte San Savino (Arezzo) che intorno alle 4 ha sparato e ucciso uno dei ladri scoperti all'interno della sua azienda dove dormiva dopo aver subito 38 furti in pochi mesi. L'uomo avrebbe raccontato al pm Andrea Clausani di essersi svegliato per i rumori e di aver sparato d'istinto due o tre colpi di pistola. Il 29enne moldavo si è poi accasciato nel cortile dell'azienda. L'altro malvivente è riuscito a fuggire.



Il commerciante è stato accolto da applausi e grida a voce alta "bravo Fredy, bravo Fredy" da amici e conoscenti che erano davanti alla sua azienda, quando alle 12.30 è rientrato, accompagnato in auto, e ha ripreso la sua attività.



I carabinieri e le altre forze dell'ordine stanno cercando in tutto l'Aretino il complice del moldavo ucciso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri erano almeno due le persone entrate intorno alle 4 nel perimetro dell'azienda di Pacini. All'interno del capannone sarebbe poi riuscito a entrare uno solo, il 29enne.



Si cerca anche l'auto con cui i due erano arrivati sul posto: per questo potrebbero tornare utili alcune telecamere della zona. Nell'azienda di Pacini i carabinieri hanno sequestrato il piccone usato per rompere un vetro dell'ingresso e la pistola con cui il commerciante ha sparato, un'arma regolarmente detenuta.



"Dopo il #DecretoSalvini, arriverà in Parlamento la nuova legge sulla Legittima Difesa. Io sto con chi si difende, entrare con la violenza in casa o nel negozio altrui, di giorno o di notte, legittima l’aggredito a difendere se stesso e la sua famiglia. La mia solidarietà al commerciante toscano, derubato 38 volte in pochi mesi: conti su di noi!". Così su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini.