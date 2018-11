Caso Di Maio? Ci sono migranti “in nero”

Dopo il secondo servizio de “Le Iene” sui casi di lavoro nero della famiglia Di Maio, sono iniziati i malumori anche all’interno del M5S, visto che, pare, sul curriculum del pentastellato sino alla proclamazione a capo del Dicastero non s’era mai saputo nulla della sua quota di proprietà dell’Ardima srl. Poi sono venuti fuori, dopo l’ormai famoso Sasà, altri lavoratori, ed uno ha una causa in corso, quindi indipendentemente dalla consumazione dei fatti, delle pendenze legali il socio-Ministro dovrebbe essere essere a conoscenza.



E mentre questo specchietto per le allodole catalizza l’attenzione, fra meno di due settimane l’Italia avrebbe dovuto ratificare un trattato voluto dall’ONU (firmato da oltre 190 Paesi nel 2016) a Marrakech in Marocco, chiamato Global Compact. Fortuna vuole che nell’arco di due anni i volti di parecchi Esecutivi sono cambiati, e così i Paesi hanno cominciato a divergere e criticare quell’accordo da ratificare. Il velenosissimo scritto ha come principio la sicurezza delle migrazioni, una rete globale di protezione umanitaria che metta tutti sotto lo stesso cappello e con gli stessi diritti, migranti e rifugiati.



Anzi, diviene una tavola di Mosè “il riconoscimento e l’incoraggiamento degli apporti positivi dei migranti e dei rifugiati allo sviluppo sociale”. Avete capito bene, non solo dovete accogliere un’ondata infinita di uomini, ma dovete pure ringraziare il dono che il mare fa alle vostre coste. Ed è António Guterres, l’attuale segretario generale dell’Onu, a sperticarsi di lodi per il Global Compact:



“Voglio essere chiaro: quello migratorio è un fenomeno globale positivo, che alimenta la crescita economica, riduce le inuguaglianze, connette società diverse e ci consente di affrontare l’ondivago andamento demografico di crescita e declino della popolazione. Per i governanti si tratta di un’occasione senza precedenti per affrontare i pregiudizi contro i migranti e per sviluppare una visione comune in cui l’immigrazione può funzionare in tutte le nostre nazioni.”



Meno male che in Italia il bonaccione globalismo di casa PD è andato in cortocircuito, ed il Ministro Salvini ha esplicitato che il nostro Paese non parteciperà al voto, ed anzi porterà in Parlamento la discussione su un tema così importante: “Se poi a voi non interessa il problema è vostro, vorrà dire che Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e 5Stelle ne discuteranno. Se voi per motivi di forma avete pregiudizialmente ostilità a qualunque cosa, lasciatemi dire, il problema non è mio, il problema non è del Governo, il problema non è dell’Italia, il problema è del Partito Democratico.” Con la potenza di queste parole il Ministro degli Interni ha freddato la ridda chiassosa che la sinistra in aula ha fatto, mentre si discuteva del tema.



Se qualche operaio è stato impiegato in nero la famiglia Di Maio ne risponderà, ma un popolo di 60 milioni d’italiani non deve rispondere della faziosità dei media, e accollarsi ulteriori invasioni.