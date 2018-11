Maxiblitz nella Bergamasca: nelle "torri" di Zingonia clandestini e droga

Scattato questa mattina all'alba il maxi blitz a Zingonia (Bergamo) tra le "famigerate" torri, che verranno abbattute a febbraio per questioni di sicurezza, e su ordine di Matteo Salvini. Sono stati trovati 4 kg di droga e negli appartamenti, sigillati, c'erano 15 clandestini che occupavano abusivamente le case. Dalle prime luci dell'alba circa 50 carabinieri, con l'ausilio delle unità cinofile antidroga, sono scesi in campo per la ricerca di armi per "bonificare" gli ultimi due condomini rimasti agibili nell'area di Zingonia.



I militari hanno recuperato 4 kg di droga tra cocaina e hashish. Alcuni di questi panetti riportavano un simbolo che riprende il logo dell'euro. ''Famigerate torri di Zingonia, maxi-blitz con circa 50 carabinieri, trovati clandestini e chili di droga. È l'ultimo atto prima dell'abbattimento, che comincerà a febbraio. Contro degrado, criminali e mafiosi le nostre ruspe non si fermano. Grazie alle forze dell'Ordine, passiamo dalle parole ai fatti'', ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.



“Il blitz di Zingonia, prima dell'abbattimento delle Torri? L'ennesima promessa mantenuta dal Governo Salvini. Un plauso al ministro dell'Interno e alle nostre Forze dell'Ordine. E adesso auspichiamo analogo trattamento per tutte quelle altre situazioni sparse sul nostro territorio e sinora tollerate dalle amministrazioni di Sinistra. La rotta è cambiata”. Così il Capogruppo del Carroccio al Pirellone, il bergamasco Roberto Anelli.