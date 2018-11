Teatrino Pd: deputati mascherati. Morelli li asfalta

"Voi che vi coprite con una maschera, e fate bene perché dovete vergognarvi... io vi sfido. Andiamo domani al voto e vediamo quanti rimangono ancora qui". Così, alla Camera dei Deputati, il parlamentare leghista Alessandro Morelli ha asfaltato letteralmente il PD, i cui esponenti si erano coperti il volto per protestare contro il Dl sicurezza, con un intervento al vetriolo. "Fate bene a mascherarvi, dovete vergognarvi", ha detto.



La protesta del Pd è andata in scena in aula a Montecitorio durante le dichiarazioni di voto sul decreto sicurezza. Al termine dell’intervento del capogruppo Graziano Delrio che ha accusato il governo di creare degli ‘invisibili’, ovvero immigrati che usciranno da ogni sistema di controllo e legalità, i deputati hanno indossato delle maschere bianche anonime.



Il presidente di turno, Fabio Rampelli ha chiesto ai parlamentari di consegnare le maschere: “Non siamo a teatro”. Evidentemente i compagni non l'hanno ancora capito...