Nuove scosse sismiche in Albania. Ed il Governo italiano, intanto...

Ieri l'aveva denunciato anche Libero, titolando "Conte aiuta gli albanesi terremotati ma ci sono anche i nostri da aiutare". l'allarme, a ben vedere, era già stato lanciato dal segretario federale leghista Paolo Grimoldi, che il giorno prima ancora aveva dichiarato: "Nobile gesto, giusto aiutare chi ha bisogno, ma in questo momento l'Italia è in ginocchio per il maltempo, abbiamo centinaia di sfollati in diverse Regioni, come Liguria, Lombardia e Piemonte, abbiamo strade franate, comuni isolati, danni enormi in diverse località. Giusto aiutare l'Albania, ci mancherebbe, ma prima pensiamo a casa nostra e ai nostri cittadini e lasciamo ad altri Stati Ue i soccorsi all'Albania". E in effetti...



Per inciso, nuove scosse sismiche sono state registrate nel corso della notte in Albania. Secondo le rivelazioni dell'Euro-Mediterranean Seismological Centre (Emsc) una scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita alle 1.50 a 36 chilometri a nord-ovest da Tirana, preceduta da una serie di scosse di minore entità nelle ore precedenti.