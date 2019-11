Turchia: rimpatrio foreign fighter Isis, via 11 francesi

Continua il rimpatrio dei foreign terrorist fighter dell'Isis detenuti in Turchia. Il ministero degli Interni di Ankara ha annunciato il rientro forzato per 11 terroristi di nazionalità francese e un britannico, che saranno rimandati a Parigi "all'inizio di dicembre". In base a quanto reso noto da Soylu nei giorni scorsi, la maggior parte dei 1.249 foreign fighter nelle prigioni francesi saranno rimpatriati entro la fine dell'anno.