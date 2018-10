Delrio: "Dobbiamo preoccuparci dei mercati"

"Purtroppo il governo ha scelto la strada del me ne frego e questa strada non porterà da nessuna parte; ha scelto di usare la flessibilità non per gli investimenti e per il lavoro, ma per l'assistenza e le pensioni, e quindi è chiaro che nessuno può dirti che la manovra è bella, te ne devi assumere la responsabilità". Lo ha detto il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, stasera a Barletta, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano cosa pensa della manovra economica.



"Il problema - ha aggiunto - non è tanto dell'Europa, più che altro il problema è dei mercati". "Ogni anno - ha rilevato - l'Italia deve finanziare 400 miliardi, deve chiedere soldi in prestito per 400 miliardi e se non c'è fiducia nel governo italiano, nella struttura del Paese, è evidente che noi paghiamo interessi altissimi ma non li pagano Salvini e Di Maio, li pagano le famiglie e le imprese".