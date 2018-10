Brasile, Bolsonaro resta favorito

Gli ultimi sondaggi diffusi prima del secondo turno delle elezioni presidenziali in Brasile continuano a dare il candidato populista Jair Bolsonaro in testa, ma registrano una riduzione sostanziale del suo vantaggio su Fernando Haddad, l'erede politico di Lula da Silva.



L'ultimo sondaggio della Ibope attribuisce a Bolsonaro il 54% dei voti e ad Haddad il 46%, con tre punti che passano dal primo al secondo nell'ultima settimana, mentre quello della Datafolha vede Bolsonaro al 55% ed Haddad al 45%, con una riduzione di 8 punti della distanza fra i due candidati negli ultimi 9 giorni. Il Brasile arriva al ballottaggio delle presidenziali con Bolsonaro come chiaro favorito.