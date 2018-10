USA, incriminato il killer della sinagoga

Robert Bowers è stato formalmente accusato: nei suoi confronti sono stati presentati 29 capi d'accusa, anche quello di crimine d'odio. Il killer della sinagoga di Pittsburgh è in queste ore in ospedale dopo la strage con cui ha ucciso 11 persone, ferendone altre sei.



Le accuse potrebbero portare alla pena di morte. Lo afferma il ministro della Giustizia americano, Jeff Session: ''Tutti gli americani hanno il diritto di frequentare in sicurezza i loro luoghi di culto. Questi crimini sono riprovevoli e completamente ripugnanti rispetto ai valori di questo Paese''.