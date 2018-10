Il killer pazzo di Pittsburgh: "Gli ebrei devono morire"

Quando una mattanza è commessa da un immigrato i radical-chic, sia italiani che d'Oltreoceano, dicono che era solo "un depresso" o un malato di mente; se il crimine è commesso da un bianco diventa automaticamente "un pericoloso razzista" o "uno di destra". La verità è che nella maggior parte dei casi - con la sola eccezione del jihadismo, che invece incita e premia il terrorismo fondamentalista - queste aggressioni sono opera di pazzi. Punto e basta. Ma "politicizzare" l'evento fa comodo alla Sinistra mondiale e mondialista.



Che una volta di più, nel caso specifico, se la prende con Trump in pieno Midterm. Come se "sparare agli ebrei" fosse prerogativa solo dei neonazisti e non dei terroristi islamici. Ma tant'è. Perché l'uomo, anzi il pazzo, che ha aperto il fuoco nella sinagoga di Pittsburgh avrebbe urlato entrando "tutti gli ebrei devono morire". Lo riportano i media americani. Tanto è bastato ai democratici USA per gettare la croce addosso al tycoon.

Che invece ha condannato la strage, che probabilmente porterà il killer alla sedia elettrica. Più duro di così. E allora i radical-chic che si inventano? Che la semplice condanna verbale non è sufficiente. Quasi che Trump debba ergersi personalmente a boia ed eseguire con le sue mani la condanna, che è scontato che ci sarà. E sarà definitiva.



Non siamo nel Belpaese dei Kabobo, che finiscono solamente in manicomio. Ma anche negli States ogni scusa è buona, quando si tratta di strumentalizzare un episodio in piena competizione politica. Niente di nuovo sotto il sole, sembra di vedere l'Italia...