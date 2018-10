Ma quale Halloween! Notte dei santi a Roma e Milano

Senza entrare nelle diverse e accese diatribe sulla festa di Halloween (è cristiana, è satanica, ha o non ha legami col paganesimo antico), è un fatto che, per la notte di mercoledì prossimo, vigilia di Ognissanti, sono tante le iniziative in programma, organizzate dalla Chiesa o da vari gruppi cattolici, per cercare di vivere questo giorno per lo meno senza cedere al consumismo o all’American Way of Life.

Prima nel Duomo di Milano, a partire dalle ore 18.00 del 31 ottobre, e poi per le vie del centro storico della città, ci sarà “La Notte dei Santi”, che punta a coinvolgere soprattutto giovani e adolescenti in un “percorso di ascolto e testimonianza in strada”.

Dopo aver camminato per le vie del centro, gli adolescenti entreranno in Duomo per scoprire la propria chiamata alla santità in un percorso spirituale costruito su misura per loro. I gruppi incontreranno i Vescovi ausiliari della Diocesi e potranno scoprire le meraviglie della nostra Cattedrale.

Ma per la notte della vigilia di Ognissanti, anche a Roma sono diverse le iniziative organizzate sia in centro sia in periferia. Ai Fori imperiali e al Palatino si terrà una processione dietro alle immagini dei santi, con ciascuno dei partecipanti invitato a portare l’immagine di un santo a cui è particolarmente legato (l’ingresso è previsto da largo Corrado Ricci a partire dalle 19). Da lì si potrà accedere alla chiesa di Santa Maria Antiqua dove, alle 20, si terrà una preghiera presieduto dal vescovo ausiliare del settore Centro di Roma, mons. Gianrico Ruzza, il quale guiderà poi il cammino attraverso i Fori. La fine della manifestazione sarà nella Basilica di Sant’Anastasia per l’adorazione eucaristica e la conclusione del pellegrinaggio, attorno all’una e mezza di notte.

“Roma è una città di grandi santi – ha dichiarato in proposito mons. Ruzza –, così abbiamo pensato a una notte di preghiera in compagnia dei santi, che vivremo in uno dei luoghi più belli del mondo, cioè la zona del Palatino e dei Fori”.

Nella zona dell’Eur, quartiere Torrino, è in programma una ulteriore manifestazione romana di “Notte dei Santi”, promossa dall’associazione Christian music Italy. La location sarà l’auditorium Santa Chiara, in via Caterina Troiani 90, con inizio alle ore 20.30. Qui ci sarà dapprima un concerto di pop cristiano dei Kantiere Kairòs, al quale seguirà una tavola rotonda sul tema “Abbi cura di lui”, incentrata sull’accoglienza, a cui interverranno, fra gli altri, il vescovo ausiliare per il settore Sud mons. Paolo Lojudice e la giornalista RAI Maria Pia Ammirati. Quindi la conclusione con la catechesi di don Giacomo Pavanello, responsabile dell’Area evangelizzazione e prevenzione per l’associazione Nuovi Orizzonti.

Alle 23,30 circa i partecipanti si sposteranno in processione con i flambeaux nella vicina parrocchia di San Giovanni Battista de La Salle, dove mons. Lojudice presiederà la Santa Messa.