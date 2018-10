Cara Desiree, cara Pamela, cari ragazzi e ragazze tutti... cari giovani, voi non lo sapete, ma una ragione della vostra disgrazia c’è. Nessuno vi ha insegnato a scuola – anzi! – e nessuno vi ha detto in televisione o via internet, da dove venga tanto orrore... eppure, nel groviglio delle fake news & truths, sotto la spessa e maleodorante coltre di miti e ideologie che hanno capovolto il mondo, se uno accetta di esporsi al disprezzo dei suoi simili, riesce a ricostruire che cosa è successo e perché. Si riesce anche a scoprire i mandanti di questo scempio e forse, sarà proprio il vostro raccapricciante sacrificio ad aprire gli occhi di tanti altri giovani innocenti. La società odierna è il risultato di un progetto di ingegneria sociale avviato dalla Scuola di Francoforte, tra le due guerre mondiali del secolo scorso. Vi parteciparono le menti più argute e illustri del mondo accademico di allora in campo filosofico, sociologico e psicologico: https://it-it.facebook.com/notes/marti-gruter/francoforte-insospettabili-professori-della-scuola-coinvolti-negli-abusi-di-mass/290847801323427/ Molti di loro si attivarono poi nella realizzazione dei pilastri di una società dove gli individui come voi, fossero gradualmente privati del bene più prezioso: il libero esercizio della propria volontà. Per ottenere questo risultato necessario al dominio di pochi sulle masse, nella società è stato ripetutamente inoculato il triplice mortifero veleno, gaiamente definito sesso, droga e rock and roll: conoscete bene questa maledetta triade che fin dall’infanzia ha infettato il vostro cuore e la vostra mente, riducendoli in schiavitù. Sappiate però, che nessuno ha potuto sottrarsi all’insidia mortale che attraverso i media, ha cosparso ogni angolo dell’umanità e che solo pochissimi sono sopravvissuti, a costo d’essere additati al pubblico abominio come idioti, isolati e neutralizzati. Lungi da noi che siamo ancora qui, attoniti e sconvolti, incolpare i vostri genitori, vittime dello stesso scellerato progetto prima di voi o prendercela con le istituzioni, impreparate a sopportare un attacco così subdolo e potente. Soprattutto, non imprechiamo Dio Padre, che ora sicuramente vi sta consolando, come solo Lui sa fare.