Eletto al senato accademico il giovane Federico Scalisi

26/10/2018 Catania. Elezioni Universitarie: Il giovane Federico Scalisi eletto al senato accademico! Per la lista Alleanza Azione Universitaria Controcampus viene eletto per la prima volta in Sicilia un senatore accademico afferente alla Lega Giovani, il giovane Federico Scalisi, già consigliere al C.S.U. e coordinatore dell’associazione universitaria Controcampus. “E’ un sogno che si realizza – dichiara Scalisi – che segna un inesorabile punto di partenza per contribuire alla realizzazione delle istanze della comunità studentesca e alla formazione della futura classe dirigente”. Condivide i valori della Lega Giovani Sicilia di cui ne fa parte e ogni giorno affronta tantissime battaglie. Dello stesso avviso è Alessandro Lipera, già presidente di Controcampus, e fresco di nomina come coordinatore regionale per la Sicilia Orientale della Lega Giovani, il quale aggiunge: “Federico, insieme ai ragazzi eletti nei consigli di corso di laurea e nei consigli di dipartimento saranno in grado di ideare, proporre e fare tanto per la crescita e lo sviluppo dell’Ateneo e dei nostri Territori.” Lega Giovani Sicilia Orientale