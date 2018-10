Fabrizio Corona non si ferma più: "Guai a sfidarmi"

Sono trascorse più di 24 ore dall'acceso scontro tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi, avvenuto nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip, ma l’ex paparazzo dei vip non ha ancora smaltito il nervosismo. Qualche ora fa è tornato a sfogarsi con diverse stories su Instagram. In macchina, dopo una notte passata quasi in bianco, Corona ha annunciato di essere al lavoro per prendersi la sua rivincita: "Sto aspettando che mi chiamino per darmi il famoso diritto di replica perché viviamo in un Paese democratico e non è che una può attaccarti, insultarti e non darti il diritto di rispondere". “Sto studiando le pedine del mio risiko - ha poi proseguito Corona - per conquistare non un territorio, ma tutti i territori, non è questione di uscire vincente o perdente, o come sempre voglio uscire vincente, ma di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato”. GF Vip, Silvia dopo l'incontro con Corona: “Non sta bene, il nostro addio è stato per lui un declino" Fabrizio Corona ha sottolineato, nella stessa stories, di riferirsi alla democrazia e alla libertà di parola: “A me hanno tolto la libertà di parola, ma non in televisione, nella vita. Ora mi prendo le mie rivincite e la mia adrenalina è a mille, perché io sono fatto così e guai, guai, guai a sfidarmi”. Nella stories successiva, poi Fabrizio Corona si mostra in compagnia del suo personal trainer con il quale ha sfogato, forse, parte della sua rabbia. Quelle parole, quel ‘guai a sfidarmi’ saranno solo frutto di tanto nervosismo? Sembra che l’ex paparazzo dei vip non abbia intenzione di fermarsi qui. In queste ore, inoltre, Corona ha ricevuto una nomination come "Miglior Personaggio Maschile" sulla piattaforma di HardChannel che ogni anno consegna gli Italian Porn Awards, gli oscar nazionali del settore a luci rosse. Questa candidatura farà parecchio discutere, soprattutto perché viene in un momento di massima attenzione mediatica sull'ex re dei paparazzi.