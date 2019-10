L'Umbria è libera. Grande vittoria di Salvini

Stravince alle Regionali in Umbria la candidata di Centrodestra Donatella Tesei. Avvocato, sindaco di Montefalco per due mandati (dal 2009 al 2014 e dal 2014 al 2019), in questa legislatura senatrice e presidente della Commissione Difesa di Palazzo Madama. Da oggi Donatella Tesei è il nuovo presidente della Regione Umbria che passa al centrodestra ma conferma la sua vocazione rosa: Tesei succede a Catiuscia Marini che, a sua volta aveva preso il posto di Maria Rita Lorenzetti.





Donatella Tesei è nata a Foligno, 61 anni, vive a Montefalco. Due figli, è nonna di un nipotino di un anno e mezzo. E' cattolica praticante. E' stata membro del cda della Bonifica Umbra, coordinatore regionale delle Città del Vino dell'Umbria,Vice Presidente Nazionale dell'Associazione Città per la Fraternità e consigliere del Gal Valle Umbra e Sibillini.