Favorivano l'immigrazione clandestina: condannati cinque nordafricani

Pene per 12 anni e sei mesi di reclusione e multe per 195 mila euro: è la condanna complessiva inflitta dal tribunale collegiale di Aosta a cinque nordafricani (tunisini ed egiziani) imputati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e arrestati nel marzo scorso al traforo del Monte Bianco. Assolto "per non aver commesso il fatto" un sesto uomo. Erano stati fermati, in almeno tre momenti diversi, mentre tentavano di portare con l'auto in Francia una quindicina di migranti senza documenti, anche minorenni, loro connazionali e anche alcuni pachistani, caricati a Milano.



L'accusa aveva chiesto complessivamente 42 anni di carcere e multe per un milione 950 mila euro: i giudici hanno fatto però cadere un'aggravante specifica e l'ipotesi di concorso. In base alle indagini, infatti, erano emersi alcuni importanti collegamenti tra gli imputati, dalle utenze telefoniche alle auto, alcune delle quali di proprietà dello stesso soggetto.