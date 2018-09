Il Sindaco di Messina presenta le sue dimissioni

Si era capito fin dall'inizio che era impossibile governare la citta' senza avere consiglieri comunali,adesso cerca di scaricare le colpe sul consiglio comunale dovrebbe spiegare quali sono realmente le motivazioni.Forse perche' non puo' mantenere le promesse fatte in campagna elettorale?Perche' Sicilia Vera e' un semplice movimento territoriale e non puo' dare risposte ai cittadini non essendo un partito nazionale.