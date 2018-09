Goal legastellato, l’Italia si rialza!

A colazione, davanti al caffè, mio padre mi fa: “Andrea ma quindi sforano il 2%? Sono tutti contrari, dicono che poi il debito lo pagherete voi.” Ho riflettuto molto su queste parole, senza scomodare sondaggisti ed economisti, le preoccupazioni della gente comune non sono legate né alla conoscenza tecnica, né ad una componente analitica delle situazioni.



Soprattutto su temi di cui si ha scarsa dimestichezza, la reazione è psicosociale, emotiva, irrazionale, legata al potere dell’inconscio. Questo chi gestisce i media, e chi governa la finanza, lo sa bene. Nessuno sa perché vada rispettato il 3% del deficit ad esempio (poi pian piano l’asticella ce l’hanno abbassata), nessuno sa che questo parametro è stato elaborato da un anonimo funzionario nemmeno trentenne del Governo Mitterand, Guy Abeille che nel 2014 confessò:



“Abbiamo stabilito la cifra del 3 per cento in meno di un'ora. È nata su un tavolo, senza alcuna riflessione teorica. Mitterrand aveva bisogno di una regola facile da opporre ai ministri che si presentavano nel suo ufficio a chiedere denaro […]. Avevamo bisogno di qualcosa di semplice. Tre per cento? È un buon numero, un numero storico che fa pensare alla trinità.”



Dopo queste verità choc, avete visto qualcuno smantellare il sistema? Rinnegare il calcolo? Ci sarebbe dovuta essere una rivoluzione, e invece il vuoto. Tutto è continuato come se nulla fosse, con il vincolo stringente del rapporto deficit/PIL. Perché? Perché ciò che importa è come vengono (e se vengono) veicolati i messaggi, insomma ci scandalizziamo o ci indigniamo per quello che qualcuno sceglie, da fuori, e non per fatti oggettivamente importanti.



Capite bene dunque come la tirannia subdola esercitata sul senso di colpa sia più forte della verità, insomma i migliori guardiani dello status quo siamo noi stessi con gli input che ci hanno inculcato. I detrattori, i carcerieri della crescita, siamo noi. Un esercito gratuitamente formato a disposizione di interessi estranei.



Adesso però è arrivata la “Manovra del Popolo”. Un atto coraggioso con cui il duo Salvini – Di Maio ha messo all’angolo del ring il Ministro Tria (che io ricordi non ha preso un voto, è un tecnico messo lì per gestire gli indirizzi di chi ha vinto le elezioni), facendo accettare in CdM uno sforamento del deficit al 2,4% per un valore di 27 miliardi di euro.



Non sono soldi buttati al macero, pioggia di incentivi improduttivi, o prebende per qualche tornata elettorale, come ci siamo abituati a vedere negli ultimi anni. Parliamo di reddito di cittadinanza per i bisognosi, di smantellamento della legge Fornero, sterilizzare l’aumento dell’IVA, un incipit di Flat Tax per un milione di contribuenti, assunzioni nelle Forze dell’Ordine, manutenzione strade ed investimenti, rottamazione delle cartelle fiscali.



Una manovra coraggiosa, figlia di una politica che non ha né vuole l’alibi per vivacchiare, per falsificare qualche carta in attesa del bene placet di Bruxelles, un esecutivo che ricostruisce la scala della mobilità partendo dal basso, e non taglia i cordoni della crescita schiacciando al suolo chi è in difficoltà, preservando l’Olimpo dorato. Volevano impiccarci al numero Cristico del 3%, abbiamo forzato i cancelli del giardino dell’Eden.