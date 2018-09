Economia o Democrazia in Italia? Basta con il Partito dello Spread

Info http://www.tgcom24.mediaset.it/economia/manovra-primo-test-sui-mercati-per-il-deficit-al-2-4-_3165825-201802a.shtml?refresh_cens Il link specifico riguarda TG com (Berlusconi e Media Set...) ma è un sintomo clone di tutti i cloni della stampa antipopulista e anti grillina, paladina dei poteri forti come si sa (Corsera, Repubblica ecc., certa stampa del solito PD o dell'ormai ologramma Renzi in coma terminale). E neppure serve scriverci tanto o persino ancora: quando da un pezzo l'Economia in Italia ha sostituito la DEMOCRAZIA. Dopo le News operative del Governo contro Migrantopoli e sullo sforamento nella Grande Manovra di questi giorni sul Bilancio (sforamento, anzi "potenziamento" al 2.4..., finalmente un governo che ascolta il popolo e almeno ci prova a rivoluzioni per il popolo e non per le elite), come cani pavloviani tutti in genuflessione allo Spread, assente qualunque considerazione sull'essenza antidemocratica della finanzocrazia, europea nello specifico che usura e penalizza gravemente l'Italia (anche se la girano e sembra colpa degli Americani, dimenticandosi chi ha vinto le ultime elezioni popolari in Usa - speculare alla dimenticanza di quel che è successo in Italia il 4 3 scorso. - anzi fin da subito, campagne in America e Europa dei pseudo Liberal sinistrati e cospirazionisti oltre oceano- in Italia del PD , di Berlusconi, delle Toghe Rosse e del Vaticano, tutti alleati e collusi con le Borse, Agenzie di Rating, BCE, Unione Europea ). Basta con i simulacri alla UE (Unione Euopea) e i suoi bracci armati della Grande Finanza e Media che come gli astrologi- con le loro mistificazioni creano lo Spread intenzionalmente - leggi News ogni giorno economiche ecc. tipo profezie che si autorealizzano- plagiando praticamente la Realtà...-come direbbe un certo Baudrillard: in altri tempi costoro avrebbero già arricchito la storia della rivoluzione francese, ghigliottine incluse! Metaforiche in Italia almeno e giustamente ci saranno nel futuro presente prossimo... con l'applauso liberatorio del popolo italiano per la prima volta da Monti e Napolitano.. E molti fu sinistrati o cattocomunisti o paleoliberali... mica in galera: visto che amano certa postura, via dalla politica e dalle stanze dei bottoni vetuste, unica loro diversamente meritocrazia, tutti a fare Ginnastica, flessioni vita natural durante!