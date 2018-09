L'immigrazione? Sui media non si parla d'altro

"Nei telegiornali di prima serata delle reti Rai, Mediaset e La7 i riferimenti all'immigrazione in 12 anni sono aumentati di oltre dieci volte, passando dalle 380 notizie del 2005 alle 4.268 del 2017. Appare sistematica la correlazione fra l'aumento di interesse mediatico verso i flussi migratori diretti verso l'Italia e gli eventi di natura politica che coinvolgono il Paese. Colpisce constatare che la sensazione di minaccia alla sicurezza e all'ordine pubblico ricondotta all'immigrazione sperimenta dal 2013 una crescita costante". E' quanto si legge nel Rapporto Immigrazione di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, presentato a Roma.



Nel corso del 2017 i telegiornali di prima serata, riferisce il rapporto, si soffermano per lo più sui flussi migratori (40%), riservando quasi la metà delle notizie ai numeri e alla gestione degli sbarchi sulle coste italiane. Un ulteriore 34% dei servizi telegiornalistici è dedicato a questioni che mettono in relazione immigrazione, criminalità e sicurezza.



Per trovare il primo tema dotato, almeno potenzialmente, dei caratteri di 'buona notizia' (secondo i canoni Caritas) "è necessario scendere al terzo posto, dove si colloca il racconto dell'accoglienza, al quale nel 2017 è riservato l'11% delle notizie".