Le "bionde" nel panettone, maxisequestro nel Casertano

In un furgone preso per l'occasione a noleggio trasportavano 5mila stecche di sigarette pronte per essere messe sul mercato napoletano. Un italiano di 58 anni e un serbo di 49, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria che li hanno fermati venerdì scorso lungo l'asse autostradale A30 Caserta/Salerno, a Maddaloni (in provincia di Caserta). Ai militari che gli hanno chiesto spiegazioni sulla merce a bordo del mezzo, i due hanno esibito un documento per il trasporto di panettoni, spumanti e dolciumi natalizi.



Insospettiti dall'eccessivo "anticipo" della consegna, tre mesi prima delle festività, i finanzieri hanno così controllato il furgone scoprendo sì torroni, bottiglie di vino e spumante, ma per lo più già scaduti e non destinabili ai rivenditori. Nella seconda parte del piano di carico, nascosti dal 'carico di copertura' c'erano invece ben 100 cartoni con stecche di sigarette di contrabbando di marca Nero Rosse che avrebbero fruttato oltre 200mila euro. "Cheap white", tabacchi originali recanti marchi registrati nei rispettivi Paesi di produzione (Russia, Emirati Arabi Uniti, Cina e Ucraina), che non possono essere venduti in Italia o all'interno dell'Unione Europea perché non conformi ai parametri di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.