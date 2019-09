Afghanistan alle urne, altissima tensione per le presidenziali

Gli afgani si recano in queste ore alle urne per scegliere il loro nuovo presidente, sotto la triplice minaccia di possibili frodi, di un'alta astensione e degli attacchi dei talebani. Il voto, rinviato due volte, arriva in un momento di alta tensione dopo che i negoziati tra gli Stati Uniti e i talebani sono arrivati a un punto morto e le prospettive di un vero dialogo intra-afgano sono lontane.