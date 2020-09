Esplode televisione, donna muore in casa

Una donna di 88 anni è morta ieri a Barbariga, nel Bresciano, a causa del fumo sprigionato dall'esplosione della televisione. La vittima era in casa da sola ed è stata la figlia a soccorrerla quando, entrando nell'abitazione, ho trovato l'anziana madre a terra. In quel momento la televisione, probabilmente a causa di un corto circuito, era già esplosa e in tutta la casa si era sprigionato il fumo.