Banca Etruria, vertici "compiacenti nella bancarotta"

"Miopi, compiacenti, perseveranti nella bancarotta". Sono i termini usati dal gup del Tribunale di Arezzo, Giampiero Borraccia, nelle motivazioni della sentenza di condanna per l'ex presidente di Banca Etruria, Giuseppe Fornasari, e per l'ex direttore generale Luca Bronchi. In 211 pagine depositate questa estate il giudice ripercorre e analizza le varie operazioni sulle quali è stata accertata la penale responsabilità degli imputati, nel processo di primo grado celebrato con rito abbreviato.



Il verdetto del 31 gennaio vide Fornasari e Bronchi condannati a 5 anni di reclusione. Ora potranno impugnare la sentenza in appello. Nello stesso processo furono condannati, con profili di responsabilità minori, l'ex direttore Alfredo Berni (due anni) e l'ex consigliere di amministrazione Rossano Soldini.



Le motivazioni - di cui il Corriere di Arezzo oggi in edicola riferisce in un servizio - indicano il consistente flusso di finanziamenti in uscita da Bpel verso clienti per i quali secondo il giudice era manifesta l'impossibilità di restituire le somme. Milioni gettati alle ortiche, che configurano il reato della bancarotta fraudolenta e in alcuni casi semplice, per l' "avventatezza" con cui vennero assegnate le somme senza reali garanzie.