Movimento 5 Falci e Martello?

I 5Stelle "vogliono diventare un pezzettino del Pd? Di quello che hanno definito il partito di Bibbiano, il partito di Banca Etruria, della legge Fornero...? Gli italiani non sono sciocchi". L'avvertimento arriva dal leader della Lega Matteo Salvini a grillini e dem che, dopo l'accordo a Roma sul Governo giallorosso, potrebbero ripetere l'alleanza anti-Carroccio anche sui territori. La prima apertura ieri è venuta dal segretario Pd Nicola Zingaretti. E non è sfuggita a Salvini che ieri sera, ospite su Rai1, ha impallinato l'idea.



"Altre Regioni andranno al rinnovo nei prossimi mesi, e queste elezioni non le potranno cancellare: Umbria, Calabria, Emilia-Romagna, Marche e Toscana, tutte regioni malgovernate dalla sinistra", dice il leader leghista, e per le quali Zingaretti non escluse "accordi Pd-M5s anche a livello locale...". Per Salvini vuol dire che "hanno gettato la maschera". E forse è anche "meglio", perché così si 'svela' la vera natura degli ex alleati di Governo: dem e pentastellati si alleano nelle regioni? "Meglio, hanno gettato la maschera, i 5Stelle vogliono diventare un pezzettino del Pd?".



E comunque, quella innescata a Roma e forse replicabile nelle regioni, dice Salvini, è una "operazione di palazzo" e il leader della Lega si dice "contento" che gli italiani abbiano potuto vedere bene "chi chiedeva il voto" e quindi "ha la coscienza pulita" a differenza di chi si "è chiuso nel palazzo".