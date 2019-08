Governo Conte, non ci crede neanche lui...

"Ho vissuto già un'esperienza di governo e vi confesso che la prospettiva di avviare una nuova esperienza di governo con una maggioranza diversa mi ha sollevato più di qualche dubbio". Non sembra crederci nemmeno Giuseppe Conte, al Conte bis. Ma poi aggiusta il tiro: "Ho superato queste perplessità nella consapevolezza di avere cercato sempre di operare nell'interesse di tutti i cittadini, nessuno escluso".



E nuovamente si contraddice: "Non sto dicendo che ci sono sempre riuscito; so però di avere sempre cercato di servire e rappresentare il mio Paese, anche all'estero, guardando solo al bene comune e non a interessi di parte o di singole forze politiche. Questi principi e questi valori, che son essere stati apprezzati e condivisi sono gli elementi di coerenza che mi porto e con cui intendo dare vita a questa nuova stagione e guidare questo governo". La benedizione dall'addetto social di Trump l'ha già avuta. Dai dem pure, arriverà anche quella degli italiani? Chissà perché, non ci crediamo...