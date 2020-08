Ladri di ruote nel Varesotto. Già arrestato un serbo

Hanno colpito nuovamente, stavolta ad Uboldo, città varesotta alle porte di Milano. La denuncia arriva da Il Notiziario, un vivace periodico locale uscito oggi in edicola. I ladri, che si presume si siano spostati dalla vicina Caronno Pertusella, ove in passato era già stato arrestato un serbo di 44 anni senza fissa dimora, avrebbero agito in 3 o 4 in via Udrigium. Vittima, un residente in vacanza, che al ritorno dalle ferie avrà una brutta sorpresa: troverà la sua Mini decapottabile senza le quattro ruote, appoggiata a dei mattoni.



A scoprire il furto è stata una pattuglia dei vigili, che dal numero di targa sono risaliti al proprietario. La macchina non risultava rubata ma semplicemente posteggiata esposta alla mercé di tutti, Secondo la polizia locale la banda sarebbe composta da dilettanti, degli improvvisati armati di crick che, non avendo i soldi per cambiare le ruote, le andrebbero fregando agli altri. Ma è ancora tutta da vedere. Per ora di certo c'è solo che l'uboldese avrà uno spiacevole rientro,