Liguria cantiere aperto. L'ira del Governatore

"Senza nessuna condivisione con le istituzioni del territorio, il tratto autostradale tra Recco e Genova Nervi nella notte è stato di nuovo chiuso. Mentre la Liguria è ancora piena di turisti, mentre le famiglie usano le autostrade per rientrare a casa o spostarsi dopo una cena con amici". Lo sottolinea il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via Facebook.



"Non una corsia a doppio senso di marcia, ma proprio chiuso e tutti in coda sull'Aurelia. - continua - Ma è questo il modo di gestire strade strapagate, è questo il modo in cui il Governo gestisce i rapporti con la concessionaria? Da un lato minaccia l'esproprio, dall'altro non è capace di programmare qualche cantiere. Ma magari non importa, tanto è la Liguria... stiano pure in coda. "Basta! Vogliamo che sia la nostra Regione a gestire le concessioni per cacciare gli incapaci. Cosa che il Governo evidentemente non sa fare", sottolinea.