Coronavirus, Boccia: "Sicurezza Paese viene prima della propaganda"

"Le istituzioni vanno sempre servite con lealtà, rigore, senso del dovere e rispetto della giustizia, a maggior ragione in una fase delicata della storia come quella che viviamo. Chi tra noi ha il privilegio di servirle è chiamato al massimo senso di responsabilità. Vale per tutti. Per chi è maggioranza e chi rappresenta l`opposizione. Vale per chi rappresenta un`amministrazione centrale, così come per chi rappresenta un governo locale. Rispetto, prudenza, ascolto delle ragioni degli altri sono un dovere per un rappresentante delle istituzioni", lo scrive in un post su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.



Invece "ogni giorno c'è una parte dell`opposizione che predica odio, alimenta rabbia e conflitti, preannuncia disastri e danni al Paese, quasi auspicandoli. Non ho mai criticato la loro azione politica perché ogni scelta è legittima, ma sarebbe un bene per il Paese se, per difendere l`Italia in un momento così, le forze si sommassero e non si sottraessero".