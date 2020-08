Lombardia, 289 nuovi contagi da coronavirus

Sono 289 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, dei quali 38 'debolmente positivi' e 9 a seguito di test sierologici. E' quanto si evince dalla lettura del bollettino quotidiano pubblicato dalla regione sabato 29 agosto. Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore con il totale delle vittime in regione che resta a quota 16.860. I guariti sono in totale 76.200 (+98). Aumenta il numero di ricoveri (185, +13) e di pazienti in terapia intensiva (18, +1). Sono 18.701 i tamponi effettuati per un totale di 1.574.104. Dei nuovi positivi, 140 sono nella provincia di Milano (di cui 86 in citta'), 35 a Brescia, 27 in Monza e Brianza, 18 a Bergamo, 14 a Como, 10 a Varese, 3 a Lodi, 8 a Lecco e a Pavia, 5 a Cremona e 7 a Mantova. Sondrio e' l'unica provincia lombarda senza nuovi casi.