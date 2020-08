Virus letale, la Cina sviluppa quattro vaccini

Quattro potenziali vaccini anti-covid-19 sviluppati in Cina hanno avviato sperimentazioni cliniche internazionali di fase 3. Lo ha comunicato l'autorita' cinese per la prevenzione e il contenimento dell'epidemia di covid-19. Si prevede che alcune delle sperimentazioni di fase 3 completeranno la prima serie di vaccinazioni a inizio settembre, con dati preliminari attesi gia' per novembre. Le sperimentazioni cliniche di fase 3 vengono solitamente condotte su un campione di migliaia di persone. Ma essendo in Cina l'epidemia considerata sotto controllo, non ci sono più le condizioni per effettuare nel paese una sperimentazione clinica su larga scala, motivo per cui i test della fase 3 vengono effettuati all'estero.