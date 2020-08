Addio a Chadwick Boseman, supereroe di Black Panther

Se ne è andato Chadwick Boseman, attore noto al pubblico italiano per il ruolo di T'Challa in Black Panther; l'attore aveva lottato per sopravvivere al cancro che lo aveva colpito nel 2016 e che ieri lo ha ucciso a soli 43 anni. Boseman è morto in casa a Los Angeles: ad accompagnarlo nell'ultimo viaggio, la giovane moglie Taylor, sposata di recente in segreto, e il resto della famiglia. Chadwick aveva sempre mantenuto il riserbo sulla diagnosi da quando, nell'anno in cui aveva vestito per la prima volta i panni di T'Challa nel film Marvel Captain America: Civil War, si era ammalato.



La morte di Boseman ha risuonato a Hollywood, ma anche nelle comunita' nere e nel mondo politico, agitati in questi giorni dalle proteste Black Lives Matter. "Ha fatto vivere la storia sul grande schermo", ha detto il reverendo Martin Luther King III, figlio del padre dei diritti civili, mentre il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden ha commentato che, "con le sue interpretazioni, ha insegnato che tutti possiamo essere supereroi".