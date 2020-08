Czyborra: "Grazie dei messaggi, ma sto bene"

Dopo la mancata conferma dell'Atalanta rispetto alla positività di Lennart Czyborra, ci ha pensato lo stesso laterale sinistro tedesco a intervenire al riguardo, senza peraltro sciogliere il dubbio. Lo ha fatto con una story sul proprio profilo Instagram, scrivendo una semplice frase in tedesco e in inglese: "Grazie per tutti i vostri messaggi, ma mi sento bene". Sabato il Corriere dello Sport aveva indicato nel possibile contagio da Coronavirus del giocatore la causa del mancato accordo tra i nerazzurri e il Cagliari per il suo mancato approdo in Sardegna con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto.