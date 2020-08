Vergogna: il Governo sostiene la vivisezione

"Se da una parte vi sono sistemi in vitro in grado di produrre dati utili ad ampliare le informazioni relative allo studio di alcune sostanze d'abuso, come ad esempio nicotina e alcol, gli stessi non possono sostituire in toto il modello animale". Questo quanto si legge in un passaggio della relazione del ministero della Salute trasmessa ai presidenti delle Camere il 28 luglio scorso e che verra' annunciata e assegnata alle commissioni competenti nei prossimi giorni. La relazione mette anche in evidenza la norma contenuta nel Milleproroghe che ha rinviato al 1/o gennaio 2021 l'entrata in vigore del divieto di utilizzo di animali per le ricerche sulle sostanze d'abuso, divieto gia' previsto per recepimento di direttive dell'Unione europea. Soddisfatto il mondo della ricerca, dal Mario Negri a Reserch4life, dal Patto Trasversale per la Scienza all'Associazione Luca Coscioni.



L'Istituto Mario Negri Irccs, presieduto da Silvio Garattini e diretto da Giuseppe Remuzzi, apprezza i contenuti della relazione nella quale si ribadisce che "allo stato attuale delle conoscenze scientifiche la sperimentazione su modelli animali non è sostituibile con altri metodi" con l'augurio che al più presto venga rimosso il divieto all'utilizzo di animali in studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti grazie all'approvazione dell'emendamento proposto nel dl Semplificazioni dalla senatrice Elena Cattaneo. Analoga soddisfazione arriva da Reserch4life con particolare riferimento alla scelta del ministro Speranza "per aver voluto mettere un punto chiaro su un argomento spesso oggetto di battaglie puramente ideologiche".



Reserch4life sottolinea come divieti e restrizioni alla liberta' di ricerca impediscano agli scienziati italiani di competere ad armi pari con i colleghi europei in vari ambiti. La relazione, dice il segretario dell'Associazione Luca Coscioni, Filomena Gallo, "fotografa una realta' ovvia per gli scienziati, ma spesso disconosciuta dal Parlamento. I divieti aggiuntivi introdotti nella direttiva europea sono insensati scientificamente e, soprattutto, mortificano la ricerca biomedica del Paese". "Oggi il Parlamento - dice il presidente dell'Associazione Patto Trasversale per la Scienza, Guido Poli - sulla scorta di quanto concluso dal ministero della Salute nella sua relazione, ha l'occasione di rimuovere questi divieti".