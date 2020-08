Norvegia, sputa sul Corano. Scontri al corteo anti-Islam

La polizia norvegese è intervenuta sabato con lancio di lacrimogeni dopo che sono scoppiati scontri durante una manifestazione anti Islam nei pressi del Parlamento di Oslo. Le tensioni sono scoppiate dopo che una militante dell'associazione "Stop all'islamizzazione della Norvegia" ha iniziato a strappare una copia del Corano e sputarci sopra.



"Guardate, sto dissacrando il Corano", ha detto Fanny Braten che è in passato è stata incriminata, e poi assolta, per incitazione all'odio. A questo punto hanno reagito le centinaia di persone che stavano partecipando alla contro manifestazione, "nessun razzista nelle nostre strade".



Secondo il quotidiano norvegese Vg, Braten ha ricevuto un calcio ad una gamba da uno dei contro manifestanti che era riuscito a superare il cordone di sicurezza istituito dalla polizia per dividere le due fazioni rivali.