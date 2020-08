Floyd: ex agente chiede ritiro accusa omicidio volontario

Derek Chauvin, l'ex poliziotto accusato di aver ucciso George Floyd, ha chiesto di far cadere tutti i capi di imputazione nei suoi confronti. Secondo i legali non ci sono validi motivi per sostenere l'accusa di omicidio volontario avanzata dai procuratori, non esistendo fondati indizi. I procuratori hanno invece affermato che l'uccisione di Floyd, soffocato da una stretta col ginocchio sul collo, e' stata cosi' crudele da richiedere una condanna esemplare. Chauvin e' stato licenziato dalla polizia di Minneapolis.