Nigeriani mordono medici e strappano la tuta anti-covid di un militare

Volevano andarsene e per questo - a quanto si apprende da fonti militari - tre migranti nigeriani risultati positivi al Sars-Cov-2, che erano nel centro Covid all'ospedale militare Celio di Roma, hanno aggredito i militari. E' successo venerdì sera. I tre sono stati bloccati e denunciati. I tre stranieri pretendevano di essere dimessi: al rifiuto dei sanitari hanno reagito con violenza, scatenando il terrore in ospedale per una buona mezz'ora. Mentre tentavano di fuggire dal reparto i tre si sono ritrovati davanti personale sanitario con le protezioni anti-contagio e sono riusciti a strappare la tuta anti-Covid a un giovane ufficiale, che ora sarà costretto alla quarantena.



"L'episodio dell'ospedale del Celio, a Roma, con tre immigrati nigeriani positivi al Covid-19 che hanno tentato la fuga e aggredito militari e sanitari, e' gravissimo e fotografa le responsabilita' di questo esecutivo. In merito alla gestione dei migranti, anche in emergenza Coronavirus, dal governo solo lassismo e zero rigore. Così non si può più andare avanti". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.