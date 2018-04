Sit-in studentesco a Napoli: "No all'alternanza scuola-lavoro"

"No all'alternanza scuola lavoro" e "noi gratis non lavoriamo": gridando questi slogan un gruppo di studenti dei licei classico "Garibaldi" e "Vittorio Emanuele" di Napoli ha protestato sabato mattina dinanzi all'ingresso del Pio Monte della Misericordia, nel centro storico. Gli studenti hanno ribadito che il loro impiego finisce solo per sottrarre lavoro a personale specializzato. "La nostra protesta, ribadiamo, non è contro l'ente ospitante o contro la scuola, ma contro l'alternanza scuola-lavoro", hanno spiegato alcuni studenti rimarcando però che le loro ragioni non hanno trovato affatto ascolto.



"Non vogliamo essere abituati a un mondo di precarietà e non vogliamo pensare che sia questa la normalità, e che non abbiamo nient'altro da immaginare e desiderare", hanno concluso i ragazzi. "Il Pio Monte ha una sua autonomia di gestione con dipendenti regolarmente assunti che guidano le visite al Museo. L'iniziativa del Liceo Garibaldi si inseriva nell'ambito del Maggio dei Monumenti, iniziativa napoletana di vecchia tradizione, e in questo senso avevamo accolto la proposta. Di fronte a questa situazione di tensione revochiamo la nostra autorizzazione già concessa alle scuole''. Così il sovrintendente del Pio Monte della Misericordia, Alessandro Pasca di Magliano.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyrig