Spagna, vincono i socialisti. Ma i populisti entrano al Governo

I socialisti vincono in Spagna, anche se avanzano i populisti, che per la prima volta entrano al Governo. Il partito socialista di Pedro Sanchez con il 28,7% dei voti non ha i numeri per governare e ci sarà l'incognita delle alleanze. Non bastano neanche i 42 seggi dell'alleato Podemos. Per governare Sanchez avrà bisogno anche del sostegno degli indipendentisti catalani e dei baschi.



Seconda notizia della giornata elettorale spagnola, oltre alla tenuta del fronte europeista, è l'ingresso, per la prima volta, di Vox, che ottiene il 10,3% con 24 seggi. Crollo, invece, dei Popolari (PP), che scendono da 137 a 66 seggi, quasi raggiunti da Ciudadanos (C's) con 57 seggi.