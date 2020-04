La Lombardia lancia il suo "Piano Marshall"

"Mentre il signor Giuseppe Conte proprio oggi va in giro per la Lombardia a spiegare perché non possiamo ripartire la Lombardia si prepara a ripartire da sola, con i fatti, non con le chiacchiere. Bene il via libera da parte della Commissione Bilancio del consiglio regionale al ‘piano Marshall’ della Regione Lombardia che con proprie risorse sta mettendo 3 miliardi per investimenti in opere pubbliche in tutta la Regione, di cui 350 milioni per i Comuni e 51 le Province per opere immediatamente cantierabili. Ci saranno 100 mila euro per ogni Comune, anche i più piccoli".



"E ci sono 82 milioni per stabilizzare il personale sanitario che da precario sta lavorando in questa emergenza e 10 milioni per la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale. Eccoli i fatti. La Lombardia riparte! Le chiacchiere invece le lasciamo al signor Conte e alle sue conferenze stampa". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.