Cremona, bielorussa accoltella il marito: "Ero gelosa"

Ha accoltellato il marito al culmine di una lite nata per motivi di gelosia. E' successo a Cremona dove sabato scorso gli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante hanno arrestato una donna, S.S., 60enne, di origine bielorussa, con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato il marito, D.E., coetaneo, di nazionalità italiana.



All'origine del gesto, futili motivi di gelosia che avevano dato origine ad una discussione portata avanti per ore, fino a quando l'uomo è stato colpito dalla donna alla regione lombare, con un coltello da cucina di grosse dimensioni. Resosi conto della gravità della situazione e dell'impossibilità di automedicarsi, come verosimilmente avvenuto in altre occasioni, l'uomo ha raggiunto l'abitazione della madre dove ha ricevuto i primi soccorsi da parte del personale medico, che tuttavia, constatata la gravità della ferita, hanno deciso il trasferimento in elisoccorso presso gli Ospedali Civici di Brescia. Sulla scena del crimine sono invece intervenuti gli investigatori e personale della polizia scientifica per i rilievi e i reperti del caso. Nell'appartamento erano ancora visibili i segni del delitto, sebbene la donna avesse tentato di rimuovere le tracce del delitto prima dell'arrivo degli operatori.



La vita di coppia, si è accertato, era da tempo caratterizzata da forti conflittualità, culminata spesso in atteggiamenti aggressivi da parte della moglie. Gli elementi raccolti hanno permesso di ricostruire un corposo quadro accusatorio confronti della donna che, peraltro in evidente stato di ebrezza, è stata arrestata e portata presso la casa di reclusione di Verziano.