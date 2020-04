Calderoli: "Da Conte grida manzoniane"

''Penso che ci vorrebbe qualcuno in grado di governare questa fase. Se il pressappochismo con cui abbiamo visto affrontare la fase dell'emergenza è lo stesso con cui si fa la fase successiva, non si andrà lontano. Per me bisogna rinascere più che ripartire. Mi sembrano le grida manzoniane quelle di Conte. Tutto viene affidato a una conferenza stampa che fa riferimento a un Dpcm che per me è un atto illegittimo''.



Lo dice, intervistato da Il Giornale, Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato in merito alle misure prese dal Governo per affrontare l'emergenza Covid- 19. ''Non è un atto amministrativo - osserva Calderoli - che può decidere di comprimere tutti i principi fondamentali dell'intera prima parte della Costituzione''. E al premier dice: ''Che cambi mestiere, non è il suo''.