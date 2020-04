Salvini: "Governo schiavo della Cgil"

''Rivendicazione dei propri diritti fondamentali, assieme alla presentazione di un piano di ricostruzione nazionale che offriamo al governo. Via la burocrazia, via il codice degli appalti, via le pendenze edilizie. Dall'opposizione non possiamo imporci. Ma possiamo fare pressioni, per fermare la tirannia della Cgil''. Lo dice, intervistato da La Stampa, il leader della Lega Matteo Salvini a proposito delle proposte leghiste anti - crisi e su quanto fatto dal Governo. ''Questo governo - osserva -sbilanciato a sinistra ha un problema di mentalità. La Cgil blocca tutto: i voucher, il saldo e stralcio, il condono fiscale, il nuovo codice degli appalti. Non ce l'ho con loro, ma con chi glielo lascia fare''.



E sulla fase due annunciata dal premier Conte afferma: ''Ha annunciato la fase due? A me continua a sembrare la uno. Servono certezze, ma qui c'è solo confusione. Siamo di fronte all'incomprensibile. Negozi, scuole, bar, parrucchieri, ristoranti, operatori del turismo. Gli altri paesi non fanno come noi. Sono tutti pazzi e noi i più furbi?''. In merito invece alla retromarcia di Francia e Germania sull'allentamento del lockdown dice: "A Berlino i concessionari di automobili sono al lavoro e le scuole riaprono per gli studenti dell'ultimo anno. Non fanno l'Oktober Fest, ma restituiscono un po' di respiro ovunque possibile''.