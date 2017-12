Duecentomila euro per le auto blu di De Luca. Esplode la polemica in Campania

"De Luca come la Raggi. Per lei polizze, per lui auto blu. Tutto a loro insaputa? #macifacciailpiacere". Così su Twitter il coordinamento di Forza Italia della Campania commentando la notizia della revoca del decreto di stanziamento di 200mila euro per l'acquisto di auto blu in Regione Campania. Sull'episodio c'è stata anche la replica di Armando Cesaro, presidente del gruppo regionale campano di FI.



"E' grave continuare a scaricare su altri le proprie responsabilità politiche. Con la giunta De Luca accade sempre. De Luca", ha aggiunto Cesaro, "se le assuma in pieno, a partire da quella di aver cancellato i fondi dalla legge sul Dopo di Noi e di essersi viceversa preoccupato di rinnovarsi il proprio parco auto".



"Anche perché è davvero difficile credere che un funzionario regionale si metta a comprare auto per il Presidente della Regione a sua insaputa", ha concluso. E i consiglieri forzisti in consiglio regionale hanno aggiunto: "È gravissima la giustificazione della Regione Campania secondo la quale si tratterebbe di un provvedimento 'a insaputa' della dirigenza. Vorrebbe dire che la macchina amministrativa è totalmente fuori controllo", hanno evidenziato i consiglieri regionali di Forza Italia della Campania.