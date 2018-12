Rissa alla Camera, l'ok alla manovra al fotofinish

Il trucco, si sa, è sempre quello: presentare migliaia di emendamenti per far scadere il tempo massimo e costringere all'esercizio provvisorio. Ma stavolta è andata male e ieri è finita in rissa alla Camera sulla manovra. Servono i commessi per non far venire alle mani deputati di opposizione e maggioranza. Una copia del testo, lanciata dal "democratico" Fiano, vola sul banco del governo e colpisce il sottosegretario Garavaglia. Arrivata in extremis la richiesta di fiducia, oggiil voto. Ma il via libera finale è previsto ora per domenica mattina. Duro scontro tra le opposizioni e il presidente Fico sui tempi minimi dell'esame. "Non posso mandare la legge al Colle il primo gennaio".



E parte il piagnisteo dei Sinistri, che si son visti rotti il giocattolino degli emendamenti (all'epoca della Prima Repubblica i radicali inventarono qualcosa di analogo, interventi che duravano anche dieci ore, in modo da far scadere i termini). "Da oggi il presidente Fico ha smesso di essere super partes. Lo considero il peggiore presidente della storia repubblicana. Ha avuto una gestione assolutamente inadeguata ed ha dimenticato che lui deve essere una figura di garanzia", dice nell'Aula della Camera Alessia Morani del Pd.



Poco prima il capogruppo Dem Graziano Delrio aveva letto uno stralcio del discorso di insediamento di Fico in cui stigmatizzava il ricorso alla fiducia e prometteva un impegno per la centralità del Parlamento. Il Pd deposita il ricorso alla Consulta, sollevando conflitto di attribuzioni con il governo.