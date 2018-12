La destra sovranista, dopo 36 anni, manda il Psoe all'opposizione

Dopo 36 anni ininterrotti di governo socialista, è oramai definitivamente ridisegnata la cartina politica della Spagna. Mentre il Partido Socialista Obrero Español (Psoe) ha conseguito alle ultime elezioni regionali dell’Andalusia il peggiore risultato della sua storia, la maggioranza emersa nel parlamento della regione più popolata della Spagna è infatti stata raggiunta fra il Partido Popular (Pp), il movimento liberale di centrodestra Ciudadanos (il terzo classificatosi alle elezioni del 2 dicembre) e Vox, partito sovranista che ha ottenuto 12 seggi alle scorse elezioni regionali. Si tratta, sotto certi aspetti, di una nuova edizione della formula italiana del “contratto di governo”, perché vede contraenti di un’inedita coalizione politica tre partiti che finora non si amavano ma governeranno, per ora, solo l’Andalusia, più avanti si vedrà.





Giovedì è stato comunque ratificato l’accordo di coalizione che, dopo oltre tre settimane di negoziati, prevede l’elezione a presidente della giunta andalusa (in pratica “governatore”) Juan Manuel Moreno, esponente dell’ala destra del Pp, maggiormente gradito ai dirigenti locali e nazionali dei due partiti alleati. Marta Bosquet, invece, di Ciudadanos, è stata eletta presidente della Camera andalusa.





"Gli insulti, le calunnie, i cordoni sanitari... tutto questo - ha commentato su facebook il leader sovranista Santiago Abascal -, sono sempre più una spinta affinché questa Spagna che sta riscoprendo il suo orgoglio, piena di speranza e di buon senso, sostenga Vox". Abascal ha anche ribadito che il suo partito non sarà un "ostacolo al cambiamento" ma, parlando indirettamente ai due leader nazionali dei partiti in coalizione, "neanche un tappetino" per vecchie logiche politicanti.





I deputati andalusi hanno giurato il 27 dicembre entrando ufficialmente in carica. Grazie alla destra sovranista, insomma, dopo ben 36 anni il Psoe è ormai all'opposizione.