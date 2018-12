Dio, Patria e Lele Mora

Nell’era moderna anche i Santi evidentemente sono diventati più esilaranti, hanno perso l’aureola e sono diventati dei piccoli diavoletti pieni di vizi e con scarse virtù. Già, perché dopo la micro-formazione radicale di crocefissi militanti di Mario Adinolfi, che vanta pure matrimoni a Las Vegas e puntate di poker, un altro discusso personaggio arriva dritto dritto dal mondo dello Spettacolo per abbracciare la fede – politica. Lele Mora, agente del mondo dello spettacolo, condannato per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione, ha scontato 6 anni e 1 mese di condanna in affido alla comunità Exodus di Don Antonio Mazzi.



Il giusto curriculum per scendere in politica si dirà, eppure dalle vallette e dai salottini vip delle discoteche, Mora diviene niente popò di meno che il Presidente di Unione Cattolica, con cui giura: “Al massimo in due anni entreremo in Parlamento. Ho chiesto in questi giorni a molti volti noti della televisione e del giornalismo italiano di aderire al mio partito e essi mi hanno risposto che non vedono l’ora di farne parte. Ho scelto Unione Cattolica perché è l’unico partito politico, esistente in Italia, che si fonda sui principi della filosofia cristiana, che fa del perdono il suo punto focale.”



E dice di sé come un Cristo lasciato sulla croce: “Candidarmi alle elezioni? Nel partito Unione Cattolica avrò un ruolo molto attivo, anche da candidato in prima persona. Pure se ho avuto dei precedenti penali, ci si dovrà passar sopra. Non ho ucciso nessuno. Ho fatto degli errori, ma non è che siano chissà cosa. Scendo in campo a 360 gradi. Sono pronto a dare tutto agli amici che così fortemente mi hanno voluto”.



Mussoliniano convinto, l’unica con cui potrebbe dialogare a parer suo è Giorgia Meloni, non condivide la “manovra del popolo” e soprattutto ha chiaro il suo programma: “Come diceva Gesù Cristo se ti danno uno schiaffo devi porgere l’altra guancia. Questo vuol dire che chi ha sbagliato una volta deve avere una seconda possibilità. Chi è protestato e non può aprire più conti, chi ha sbagliato come me ed ha pagato anche troppo caro, deve essere messo in condizione di rimettersi al lavoro e in movimento. Bisogna dare una seconda possibilità a tutti.“



Pronto il partito dei pentiti, però moralisti e della integrità sessuale, anche se poi lo stesso Mora raccontò ai pm in merito al crac della Corona srl: "Ebbi una relazione con Corona, spesi per lui circa 2 milioni di euro nel periodo 2004-2006. I soldi provenivano da fatture false. Gli ho comprato 8 autovetture a partire da una Audi cabriolet per arrivare alla Bentley Continental. Anche l'appartamento a Milano in via De Cristoforis gliel'ho comprato io, o meglio, ho rifornito Corona di circa 1 milione 500 mila euro in contanti che doveva utilizzare per l'acquisto dell'appartamento".



Andrà a finire che i rappresentanti più perversi, saranno proprio gli uomini di Chiesa. Forse nella liturgia, il calice del sangue di Cristo, ha subito una maggiore fermentazione.