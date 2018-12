Caronno Pertusella: Cristo si è fermato a Oltrestazione

Riceviamo e pubblichiamo - Non c'è pace per i cittadini di Caronno Pertusella (VA), le cui abitazioni sono poste oltre la stazione delle Ferrovie Nord: da anni infatti i residenti vengono letteralmente dileggiati dalla amministrazione locale che più volte aveva promesso di potare gli alberi di alto fusto incombenti sulle strade e sulle case che minano pericolosamente l'incolumità delle persone e che palesemente contribuiscono a rendere pericolosa una strada già molto trafficata e di importante collegamento per le numerose ditte situate nelle zone limitrofe.



A nulla sono valse petizioni con firme dei residenti, reiterate richieste verbali e scritte al sindaco ed ai consiglieri preposti per sensibilizzarli sullo stato di degrado ambientale e sulla mancata messa in sicurezza di questa zona. Neppure gli incidenti occorsi nella zona, purtroppo spesso con esiti nefasti (anche l'anno scorso si è verificato un incidente mortale), o le ripetute segnalazioni alla polizia ed ai vigili degli atti vandalici compiuti nei sottopassi pedonali hanno, per così dire, destato la latente coscienza civica degli amministratori locali.



Attualmente nella zona adiacente la rotonda della via Gran Sasso e della via M. Banfi la situazione si è notevolmente aggravata in quanto si sono ripetuti numerosi furti nelle abitazioni, complici anche la fioca illuminazione stradale. Un tardo pomeriggio di alcuni giorni fa Cristina G. si è allarmata sentendo suonare l'allarme della villetta di sua cugina ed uscita di casa si è recata a vedere cosa stesse accadendo; nel contempo anche la sua parente stava rientrando e così assieme aperta la porta di casa, si sono accorte che al piano superiore c'erano delle luci sospette in movimento e così spaventate hanno chiamato i carabinieri che, recatisi sul posto hanno accertato l'avvenuta effrazione ed il furto compiuto nella abitazione.



Le forze dell'ordine hanno perciò consigliato di potenziare l'illuminazione dei giardini e delle case per scoraggiare altre rapine che si sono verificate numerose nella zona; ma se i cittadini si sono adoperati nell'ascoltare i loro consigli, non lo stesso si può dire dell'amministrazione locale che invece di potenziare l'illuminazione stradale ha, incredibile a dirsi, adducendo il risparmio energetico, sostituito le luci dei pochi lampioni illuminati con delle fievoli lampadine led.



Così, complice anche la nebbia che in questa stagione invernale è particolarmente fitta ed assidua, e grazie a queste scarse luci, i residenti oltrestazione si sono visti ancora una volta beffati ed abbandonati dal Comune, che interpellato sulla dissennata scelta di ridurre l'illuminazione, nonostante il monito della polizia, non solo non ha saputo offrire spiegazioni coerenti, ma si è dimostrato ignaro dello stato di isolamento e di aggravata negligenza in cui versano ora di queste strade. Ancora una volta i residenti esasperati si sono appellati al buon senso del sindaco e degli amministratori invitandoli a recarsi sul luogo e a constatare di persona quanto la pericolosità del luogo si fosse acutizzata, ma senza risultato alcuno.



Difatti questa giunta di sinistra si è prodigata a stanziare fondi per sostenere iniziative come La Festa dei popoli e persino la scuola di arabo, con la scusante di favorire integrazione e solidarietà verso gli extracomunitari, mentre è rimasta più volte sorda ed anche cieca alle necessità dei propri concittadini che pagano fior di tasse nella speranza che venga almeno loro garantito il diritto di essere rispettati e tutelati. Ma ormai è risaputo che il Comune di Caronno Pertusella non ha alcuna cura per i residenti Oltrestazione.