Lo scherzo del cazzo: "Salvini morto in incidente d'auto". Ma lui è a Bormio

La notizia è uscita ieri su un sito che imita il quotidiano torinese La Stampa, ma che ha come indirizzo web lastampatv.it. E come notizia dà nientemeno che la morte di Matteo Salvini in un incidente stradale. Al di là del pessimo gusto dimostrato da questo cazzaro, ciò che stupisce è che la notizia stia girando sui social, senza che nessuno si sia presa la briga di controllarla.



Quanto al Capitano, in queste ore era a Bormio ed ha postato su Fb una foto con il campione di sci Dominik Paris, commentando: "Qui Bormio (Sondrio), assieme al nostro campione azzurro Dominik Paris, che dopo aver vinto ieri la discesa libera di sci oggi ha fatto doppietta con il SuperG. Grande! Questo è lo sport che ci piace".





Di seguito, il testo bufala ed il post di Salvini sulla sua pagina Facebook