New York, "risorsa" attacca gli ebrei a colpi di machete

Un afroamericano è penetrato in casa di un rabbino americano, a Monsey (New York), durante la festa di Hannukah, e ha minacciato lui e gli ospiti con un machete. Con il viso coperto da una sciarpa, il killer ha ferito cinque persone, tutti ebrei chassidisti; due sono in condizioni gravi. Ha poi tentato di scappare ma è stato arrestato dalla polizia.



Questo è solo l'ultimo di una lunga serie di attacchi antisemiti, che si sono verificati negli ultimi giorni a New York: incidenti che hanno fatto alzare la guardia e rafforzare i controlli di polizia nell'area di Brooklyn, quella più colpita.